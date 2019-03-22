CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve mıuhtarlarla bir araya geldi.

Siyaset kurumunun mutarlara gereken önemi vermediğini belirten, bir ara muhtarlıkların kapatılması konusunun gündeme geldiğini, buna karşı çıktığını ve geri adım atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Mahalleyle ilgili karar alınmış mutarın haberi yok. Mahalleli gelip muhtara ekşiyor ama muhtarın haberi yok. Sosyal yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Mahalle ya da köyde yoksulu kim bilir, en iyi muhtar bilir. Herkese söylüyorum, sosyal yardımı muhtarlar aracılığıyla yapacaksınız. Çünkü muhtarlar fakir vatandaşlar arasında siyasi ayrım yapmaz; hangi partiye oy verdiğine bakmaz...

Sivil toplum örgütlerine seslenmek isterim. Esnafın ne günahı var, niye kepenk kapatır? Esnaflık mesleği yok oluyor, kim yaptı? Alışveriş merkezlerine karşı değiliz ama esnafın da evine ekmek götürmesi lazım. Diğer ülkelerde büyük alışveriş merkezleri haftanın bir günü kapalıdır. Vatandaş gider esnaftan alışveriş yapar. Biz de bu yok, esnaf perişan vaziyette. Peki kendisini bu duruma sokan siyasi partiye esnaf ne yaptı, gitti oy verdi...

"FINDIK İTHAL EDİLİRSE ŞAŞIRMAYIN"

Bu seçimin bir özelliği var, düşünerek ve elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gideceğiz. Bu siyasi partiyi 17 yıl omuzunda taşıdın, ne istediyse verdin. 17 yılda fındık sorunu çözülmez mi? Yakında fındık ithal edilirse şaşmayın. Bu memleketin bir gün soğan patatesi ithal edeceği aklınıza gelir miydi? Fındık üreticileri, sorununu çözmeyen hükümete sahip çıkıyor. Nasıl oluyor da bu ülkenin insanları soğan ve patates kuyruğuna giriyor. Varlık kuyruğu diyorlar bir de, öyle olsa en ucunda sen olurdun, bunu bilmiyor muyum?.. Yokluk demiyorum, Türkiye de her şey var ama devlet aklı yok, liyakat yok.

"OTOMOBİL NEREDE?"

17 yıl sonunda geldiğimiz nokta; fabrikaları sattık, her şeyi ithal eder hale geldik. Hiçbir hükümetin toplamadığı kadar vergi topladılar, 500 milyar dolar borca ulaştık. Şimdi soğan kuyruğundayız, nereye gitti bu paralar...

Üretirseniz o devlet güçlüdür... Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın, gerçekten güçlü bir otomobil markası yapacak mısın...

Kılıçdaroğlu, söz konusu kararnameyi gösterdi

"50 MİLYON DOLARI BEN BULACAĞIM"



Şimdi sıra geldi silah fabrikalarını satmaya. Tank-palet fabrikası. Fırtına obüslerinin yapıldığı fabrika, Sakarya'da. Bugünkü değeri 20 milyar dolar. Dünyada tank üreten 5 fabrikadan birisi. Yapılan bütün incelemelerde en başarılı fabrikalardan birisi. 'Bu fabrikayı Katar ordusuna neden peşkeş çekiyorsun' dedim. 'Efendim biz satmıyoruz.' Buyrun, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'deki kararname. Altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Ne zaman bitecek, '31-12 2019 tarihine kadar tamamlanmasına' diyor. Ben bunu söyledim, neden Katar ordusuna satıyursun diye? Devletin sırları var orada, o fabrikada üretimin nasıl yapıldığı yabancı devlet bilmez, şimdi Katar ordusuna veriyorsun. En büyük ortak oluyor, nası olur bu? Cevap veriyor, 'kamu imkanlarıyla modernize etme yatırımı için 50 milyon dolra gerekiyor' diyorlar... İptal et sözleşmeyi, vallahi billahi ben sana o parayı bulacağım..."