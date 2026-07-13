Kılıçdaroğlu: Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok

"CHP 'de mutlak butlan kararı sonrası bir bölünme olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurulacağı iddia ediliyor.

Bu iddialarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , TV100 yayınında ''Özel ve ekibine çağrı yapacak mısınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.''

''Özgür Özel gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz.'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz. Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum.''

Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldiklerini belirten CHP Genel Başkanı, diğer yandan mahkemenin kararının "Bu üyelerle kurultay yapamazsınız." anlamına geldiğini bu yüzden yeni delegelerle kurultay yapacaklarını bildirdi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona neden sessiz kaldığıyla ilgili ise şunları söyledi:

''Kuşkularım vardı. Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum. Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim, orada bir çalışan da değilim. Böyle bir operasyon yapılıyor. Belediye başkanımız kendisini savunacaktır, belgelerini ortaya koyacaktır. Belediyede görev alıyorsanız belediye başkanlarının tümüyle ilgili soruşturmalar açılır, şikayetler, ihbarlar, bunlar olağandır.''