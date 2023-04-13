Kılıçdaroğlu: Parayı millet için harcayıp hesabını vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremzedelerle iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu, depremzedelerin zarar gören ev ve işyerlerinin ücretsiz yenileneceği vaadini tekrarladı.

"Depremzedelerin evini yapıp bir kuruş almayacağız." diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim helalleşmemiz böyle olacak." dedi.



"KUL HAKKI YEMEYECEĞİZ"

CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrıda bulunarak "Kul hakkı yemeyeceğiz." diye konuştu.



Millet İttifakı iktidarı için, Millet İttifakı'na mensup belediye başkanlarını örnek göstererek hiçbir başkanın kul hakkı yemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bütçeleri düşmesine rağmen daha büyük yatırım yaptılar fakirin fukaranın yanında oldular herkese hizmet ettiler hiçbir ayrım yapmadılar." dedi.

İftarın ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.