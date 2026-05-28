Kılıçdaroğlu, partililerle bayramlaştı

Siyasette bayramlaşma mutlak butlan kararının gölgesinde gerçekleşiyor.

CHP 'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem Meclis'te yapıldı.

KONUTUNUN ÖNÜNDE BAYRAMLAŞMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün konutunun önüne gelen partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, aralarında Gürsel Tekin'in de bulunduğu partililerle tokalaşıp bayramlaştı. CHP Genel Başkanı, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra konutuna döndü.

“TÜRKİYE GÜNDEMİYLE MEŞGUL OLAN BİR CHP GÖRECEKSİNİZ”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tekin, basın mensuplarının bayramını tebrik etti, amcası vefat eden CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP'nin tarihinde çok fazla zorluk, sıkıntıyı atlatmış bir siyasi hareket olduğunu belirten Tekin, "Önümüzdeki günlerde hiçbir sıkıntı, bir sorun olmadan Türkiye 'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir CHP göreceksiniz." dedi.

Bazı partililerin, zaman zaman partiyi yıpratacak davranışlar içerisinde bulunduğunu dile getiren Tekin, "Umut ederim ki bundan sonra daha sağduyulu davranırlar." diye konuştu.

“BUNLAR GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Tekin, 40 gün içerisinde kurultay yapılmasına yönelik bazı çağrıların bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ben çok iyi biliyorum ki Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da 40 gün içinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide etme adına, onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlık. Vazgeçmiyorlar. O gün insanları topladınız, sonuçta saat 2'de kendiniz terk ettiniz. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki, 'Biz buradan çıkmayacağız, her türlü eylemi yapacağız.' Sonuç itibarıyla sizin dokunulmazlığınız var, kimse size çıkıp bir şey falan demedi. Niye kapıdaki insanları, oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bunlar gerçekten kabul edilebilir değil."

İstanbul delegeleri hakkında tedbir kararı bulunduğunu, bazı delegelerin tutuklu olduğunu aktaran Tekin, bu şartlar altında aynı delegelerle ısrarla kurultay yapılmasının hayatın gerçeklerine uygun olmadığını savundu.

Tekin, "En kısa süre içerisinde CHP'nin kültürüne yakışır vaziyette, kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra evinin önüne inerek bahçede bekleyen Yarkadaş ve diğer partililerle bayramlaştı.