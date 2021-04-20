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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini anımsattı. Uygur'un genç, enerji dolu,Torbalı'ya çok şey verme iddiasında olan bir arkadaşları olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum, yeri cennet mekan olsun" ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye zor günlerden geçiyor. Bir salgın dönemindeyiz doğru, her bir vatandaşımız canı çok değerlidir doğru. Herkese düşen görevler var, bunların yapılması gerekiyor. Nelerin yapılması gerektiğini ifade ettik. Bu sorun ortak sorun. Dolayısıyla bu sorunu en hafif bir şekilde atlamamız için hepimize düşen görevler vardı. Bilim Kurulu vardı, Bilim Kurulu bize güven veriyordu. Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalara biz de uyarız dedik.

Biz sözlerimize öneriyle başladık. Salgınla mücadelenin ekonomik boyutu da var dedik. Dedik ki, israftan vazgeçin tasarruf yapın, herkes fedakarlık yapsın dedik. Herkes üzerine düşeni yaptı, ama üzülerek ifade edeyim Saray'da oturanlar üzerlerine düşenleri yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez. Devleti yönetenlerin toplumun sorunlarına kilitlenmesi gerekir. Bunlar bunu yapmadılar. Dövizi olanlar daha fazla kazandı. Esnafa, çifçiye, emekliye, taksiciye ne verildi? Biner lira, üç ay. Bunlar nasıl geçinecek, bunları söyledik.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

5 tane soru sordum. 128 milyar doları hangi yöntemle sattın, bu satışı hangi tarihlerde yaptın, hangi kurdan sattın, bu ticaretin alıcıları kim ve bu satış işleminin altında kimlerin imzaları var?

Bu sorulara bizi tatmin eden cevaplar yok. 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana bilmiyoruz.



Birinci sorunun yanıtını aldık. MB Başkanı bu konu hakkında açıklama yaptı. 2017'de Hazine ile MB protokol yaptı ve satıldı dedi.Bu protokolü dayandırdıkları kanun var, onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi 2018 yılında KHK ile iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol.

LÜTFİ ELVAN'IN AÇIKLAMALARI



Diyor ki ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirildiğini görme imkanımız var. Öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor.



Bilgi kirliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerini açıklanmasında fayda görüyorum diyor. Takdir MB'nin diyor. Beyfendi siz MB'ye bir şey bırakmadınız. Parayı MB satmadı ki. Hazine adına satılmışsa sen de sen açıkla.

