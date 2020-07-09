Kılıçdaroğlu: Resmi Gazete'de yayımlandığı gün AYM'ye gideceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu'na eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın İBB Genel sekreterliği görevine atanması soruldu.



Kılıçdaroğlu soruyu "Geçiniz... Belediye Başkanımız çalışıyor üretiyor, 24 saat çalışıyor. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey ile de gurur duyuyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden baro düzenlemesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.



"Buna izin verenlerin, yasalaştıranların tarihsel sorumluluğu vardır" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Osmanlı döneminde işgal güçleri de çoklu baro istemişlerdi şimdi de bunun aynısını yapıyorlar. Terör örgütleri baro kurabilirler diyor. Ne demek kurabilirler? Bu toplumun kutuplaştırılması toplumun bölünmesi açısından risklidir. Bir ilde iki vali olursa sorun olur. Dolayısıyla üniter yapının güvenliği açısından bu düzenlemeden vazgeçilmeli" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu Sakarya'daki ikinci havai fişek patlaması için ise "İnsanların patlayıcı yüklü kamyonla bir yerden bir yere gitmesi önlem alınmadığını gösteriyor. Tüm vatandaşlar gibi yetkililerin açıklama yapmasını bekliyorum" yorumunu yaptı.