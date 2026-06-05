Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısına katılıyor
05.06.2026 15:58
MYK Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ikinci kez toplandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.
Sarı, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla salı günü partisinin grup toplantısına katılacağını duyurdu. "Kararlılığımız tamdır." diye konuşan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun konuşma gerçekleştireceğini de belirtti.
“ELBETTE” DEMİŞTİ
Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?" sorusuna "Elbette" yanıtını vermişti.
Ayrıntılar geliyor…