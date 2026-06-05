CHP'de grup toplantısı düğümü. Kılıçdaroğlu salı günü kürsüye çıkacak
05.06.2026 15:58
Son Güncelleme: 05.06.2026 17:13
MYK Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ikinci kez toplandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.
Sarı, “grup toplantısı” düğümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gideceğini ve “genel başkan” sıfatıyla grup toplantısında kürsüye çıkacağını söyledi.
Bu gelişmenin ardından gözler, Grup Başkanı Özgür Özel'e çevrildi.
Özel'in 9 Haziran'da geçen sene yaşamını yitiren eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü için memleketine gideceği, 16 Haziran 2026'daki grup toplantısında konuşmayı planladığı öğrenildi.
“ELBETTE” DEMİŞTİ
Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?" sorusuna "Elbette" yanıtını vermişti.
İHRAÇ İHRAÇLAR AF YOLU
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Özgür Özel dönemindeki ihraçların iptal edilmesine karar vermiş ve Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Lütfü Savaş dahil birçok kişi için dönüş yolu açılmıştı.
Sarı, bu konunun da dosya dosya ele alınacağını ifade edip "Bu noktada bizim de kabul edemeyeceğimiz ihraçlar olmuşsa onu kabul edeceğiz, ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onlara da haklarını iade edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemişti.
NE OLMUŞTU?
Partide yakın zamanda bir “grup toplantısı” krizi yaşandı. Ancak bu toplantıya giden süreçte son güne kadar belirsizlik yaşandı.
Kılıçdaroğlu ekibi, Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için verdikleri başvurunun kabul edileceğini, bu nedenle salon verilmeyeceği görüşündeydi.
Özel ise Grup Başkanı olarak toplantı düzenlemeye yetkili olduğunu belirtiyor, önünde herhangi bir engel bulunmadığını söylüyordu.
Bu aşamada gözler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrilmişti. Kurtulmuş ise kendilerinin bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını bildirdi:
"Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. CHP, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.”
Özel, 2 Haziran'da kürsüye çıktı.