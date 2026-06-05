CHP'de grup toplantısı düğümü. Kılıçdaroğlu salı günü kürsüye çıkacak

NE OLMUŞTU?

Partide yakın zamanda bir “grup toplantısı” krizi yaşandı. Ancak bu toplantıya giden süreçte son güne kadar belirsizlik yaşandı.

Kılıçdaroğlu ekibi, Özel'in Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için verdikleri başvurunun kabul edileceğini, bu nedenle salon verilmeyeceği görüşündeydi.

Özel ise Grup Başkanı olarak toplantı düzenlemeye yetkili olduğunu belirtiyor, önünde herhangi bir engel bulunmadığını söylüyordu.

Bu aşamada gözler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrilmişti. Kurtulmuş ise kendilerinin bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını bildirdi:

"Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. CHP , bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.”

Özel, 2 Haziran'da kürsüye çıktı.