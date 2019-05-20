CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da MYK sonrası açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kapalı kapılar ardında adaletin terazisiyle oynadılar. Adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlı. Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı haklı olduğu koltuğa oturtacağız. Sandığa gideceğiz ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Milli iradeye yapılan darbeye dur dememiz gerekiyor."
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