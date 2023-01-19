Kılıçdaroğlu: Sandığa gidip yeni ve güzel bir başlangıç yapacağız

Cumhurbaşkanlığı Seçimi için konuşulan 14 Mayıs tarihiyle ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP lideri, hazır olduklarının mesajını verirken ''Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin, yeni bir başlangıç yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel demokrasiyle taçlandıracağız.'' dedi.

ALTILI MASA

İktidar olduklarında sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde vatandaşa yansıtacaklarını anlatan CHP lideri, altılı masadaki tüm liderlerin demokrasi istediğine dikkat çekti.

Altı liderin bir arada olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz, beraber vereceğiz. beraber vermezsek başarılı olamayız. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez.''



Kılıçdaroğlu, konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni üyelerin rozetlerini taktı.