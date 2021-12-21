Kılıçdaroğlu: Sandık için her türlü çabayı göstereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizi dinleyen herkese sormak isterim; Doğruyu kim yapıyor? Kayseri'de ticaret ve sanayi odasını ziyaret ettim.Önlerini göremiyorlar, biliyoruz. Dövizdeki oynaklık nedeniyle maliyetlerini oluşturamıyorlar, siparişler durdu. Bırakın yarını görmeyi bir saat sonra ne olacak bilmiyoruz. Ciddi bir sorun var ve çözülmesi lazım.

Sorunun temeli güvendir. Var olan iktidar bir güven ortamı yaratabilir mi? Yaratamaz. Yeni atanan maliye bakanı 'biz doları eritiyoruz, dış güçlerle alakası yok' dedi. Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Yarını göremiyorsanız plan yapamazsınız, strateji yapamazsınız. Vatandaş can ve mal derdi dolayısıyla adalete güvenmiyorsa, o ülkede güven sorunu vardır.

"DEVLET BİR KİŞİNİN MALI DEĞİL"

AK Partili kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim; bu söylediklerimde bir yanlışlık, kusur varsa söyleyebilirsiniz. Şu kürsüde her zaman doğruları dile getirmeye çalıştım. Doğrulardan korkmaması lazım devletin. Devlet liyakatle yönetilir dedik, akrabayı talukat ile değil. Devlet bir kişinin malı, şirketi değildir.

Bir kişi devletin sahibiyim diyor. Ekonomide şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan sorunları yarattı. Siyasetçinin alkışa ihtiyacı yok aslında. Ahlaklı bir siyasetçi sağlıklı bir eleştiri ister. Başkası hatayı eleştirdiğinde siyasetçiye en büyük katkıyı o yapar.

"ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOKSA MAKAMDAN AYRILMALI"

3 çocuk sokakta röportaj yapıyorlar vatandaşa dertlerini soruyorlar, gözaltına alınıyorlar. Ne kusurları var? Ev hapsi veriyorsunuz... Niçin? Sokağa çıkmasın diye, halk gerçekleri öğrenmesin diye. Bir kişi devleti böyle yönetmeye kalkarsa o devletin yönetimi otoriter yönetim olur, demokrasi olmaz. Devleti yöneten kişi eleştiriye tahammül edemiyorsa yapacağı tek şey makamdan ayrılmaktır.

VATANDAŞIN YÜZDE 66'SI TL'YE GÜVENMİYOR"

Bir ülkenin vatandaşı kendi milli parasını değil de yabancı parayı güvence olarak görüyor, ona yatırım yapıyorsa; o ülkenin yönetiminde sorun var demektir. Bankadaki tasarruf mevduatının yüzde 66'sı dövizdir. Tasarruf sahiplerinin yüzde 66'sı 'Ben TL'ye güvenmiyorum' diyor. 'Devlet yöneticilerine de güvenmiyorum, başka ülkenin parasına güveniyorum' diyor. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir.

Sandığı getirmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Yağmur gibi zamların yağmasına tahammül edemiyoruz. Üretenin önünü görememesine tahamül edemiyoruz. Bunu anlattığım için siz ne yapacaksınız sorusu geliyor.

İlk yapacağımız iş 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. İlk yapacağım iş güveni tesis edeceğim. Birinci yolu sorunu yaşayanla sorunu çözenin yan yana gelmesidir. Bizim Cumhurbaşkanımız da orada hakem olacak.