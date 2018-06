CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da bir otelde iş adamlarıyla basına kapalı gerçekleştirdiği toplantı sonrası Seyhan Belediyesi tarafından Belediye binası önünde düzenlenen Halk Kart Dağıtım Töreni'ne katıldı.



Burada yaptığı konuşmada en çok dostluğa, beraber olmaya, birlikte yaşamaya ve huzura ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık, gerginlikten bıktık dolayısıyla 24 Haziran'da inşallah hep beraber 'Tamam' diyeceğiz, beraber yaşamak için, huzur içinde yaşamak için. Ahdim var, ahdim... Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, bu ülkede her kuruşun hesabını siyaset kurumu verecek. Ahdim var ahdim, bu ülkede hiçbir çocuk niteliksiz okula mahkum olmayacak. Ahdim var ahdim, bu ülkede kadın-erkek eşitliği mutlaka sağlanacak." diye konuştu.



Belediye başkanlarına seçildikleri gün, bütün belde halkını kucaklayacaklarını, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ve harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceklerini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunu yerine getirdiğini belirttiği Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.



Her kuruşun hesabını verdiklerini ve bu özellikleriyle diğer partilere benzemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü biz kul hakkı yemeyiz ve yedirmeyiz." dedi.



Türkiye'de nerede bir CHP'li belediye varsa orasının suç oranının en düşük olduğu bölge olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Çünkü bizim belediyelerin olduğu yerde kültür merkezleri var, spor merkezleri, sanat merkezleri var. Gençler oraya gelirler, sporlarını yaparlar birlikte kültür çalışmaları yaparlar, toplantılar yaparlar, suça bulaştırmayız biz gençlerimizi. Gençleri kucaklarız, onlara güzel bir Türkiye'yi, onurlu bir Türkiye'yi vermek için belde belediyesi elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Gidin bakın, diğer belediyelerin olduğu yerlere bakın, suçluluk oranı yüksektir, uyuşturucu almış başını gidiyor ama uyuşturucuyla mücadele hükümetin görevi olmasına karşın en büyük mücadeleyi bizim belediyeler yaparlar."



Türkiye'de nerede bir CHP'li belediye varsa asgari ücretin bin 500 lira olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şimdi söylüyoruz asgari ücret vergisiz net 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak." dedi.



Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, telaş aldı onları. 'Efendim nasıl 2 bin 200 lira yapacağız, parayı nereden bulacağız?' Hiç yorulmayın, zaten 25 Haziran'da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, parlamentoda Millet İttifakı olacak. Hiç düşünmelerine gerek yok, hiç ama." ifadelerini kullandı.



Hükümet tarafından ekonomi konusunda hiç konuşulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, eğitime verdikleri önemi anlattı.



"SANDIKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK"



Her ailenin bir güvencesi olsun istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bize 'Yapazsınız, uygulayamazsınız.' dediler. Bizim belediyelerimizin pek çoğunda şu anda aile sigortası uygulanıyor. Yoksul ailelerin banka hesaplarına paralar yatırılıyor, ailenin yoksulluğu teşhir edilmiyor, sağ elin verdiğini sol el görmüyor ve insan onuru korunarak bütün ailelere sosyal destek sağlanıyor. Diyorlar ya 'Yapamazsınız', yapıyoruz." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, bu uygulamayı Türkiye genelinde de yapmak için halktan yetki istedi.



Seçim günü herkesin sandığa gitmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Hep beraber gülerek, eğlenerek, oynayarak sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin. Sandıklara da sahip çıkacağız. 25 Haziran'da bir demokrasi destanı yazdıracağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandıracağız. 'Tek adam rejimine son, yaşasın demokratik parlamenter rejim.' diyeceğiz."



On binlerce çocuğun sabah kahvaltısı yapmadan okula gittiğini, babalarının ceplerinde çocuklarına vermek için harçlık olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, kendilerine yetki verildiği zaman çocukların sabah kahvaltısını okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yapacağını, öğle yemeğini de okulda yiyeceğini, hiçbir çocuğun "Ben beslenemiyorum, aç kaldım." demeyeceğini aktardı.



Çocuklara güzel bir Türkiye bırakacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından hak sahiplerine Halk Kart'ın dağıtımını yaptı.



Kılıçdaroğlu, kürsüden indikten sonra da ailelerle kısa süreli sohbet etti ve bazı vatandaşlarla özçekim yaptı.



Bu arada, törende ilk olarak kürsüye çıkan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması sırasında ise alanda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.



Törenin sonunda Kılıçdaroğlu, Karalar'ı makamında ziyaret ederek, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.