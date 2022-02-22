Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün dünyanın izlediği bir Ukrayna krizi var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır.

Bu süreç içinde Rusya 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor.

"MONTRÖ'YÜ TARTIŞMAYA AÇMAK İHANET"

Doğalgaz ithalatının yüzde 40, petrolün yüzde 25'i Rusya'dan ithal ediliyor. Montrö sözleşmesini tartışmaya açmanın nasıl bi ihanet olduğunu gösteriyor. Bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Bunun doğuracağı vehameti 84 milyon iyi bilmeli. Dış politikada sağduyu ile harekete etmemiz lazım.

SANDIK ÇAĞRISI

İktidar sahipleri sorunları çözemiyorsa yapacakları şey sandığı milletin önüne koymak. Sorunların çözüm vaatlerini dinleye dinleye millet perişan oldu. Çıkan milletin önüne şu sorunu şöyle çözeceğiz deyin bilelim. Bekleye bekleye millet perişan oldu. Demokrasilerde yapılacak güzel bir şey vardır, sandığı getirirsin. Millet oy verirse devam edersin.



"MİLLETİN İRADESİYLE GÖNDERECEĞİZ"

Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. Kuralların gereğini yapacaksınız. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmez diyorlar, kim diyor gitmez. Bu lafı kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Dünya kime baki kaldı. Sorunları çözemiyorlar, çözme kapasiteleri yok. Biz bunları göndereceğiz.

SEDEF KABAŞ TEPKİSİ

Birisi iktidar sahiplerini eleştiriyorsa tutuklanması ile karşı karşıya kalıyoruz. Sedef Kabaş bir gazetecidir, eleştiri hakkını kullanıyor. Aslında tutuklanmaması lazım. Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da öyle. Devleti adalet içinde yönetirseniz bütün taşlar yerine oturur. Devlette adaleti sağlayacağız ki herkes huzur içinde yaşayabilsin.

EYT'LİLERE MESAJ

Uzun süre sizin sorunlarına kulaklarını tıkadılar. En tepedeki zat sizin için "türedi" lafını kullandı. Bunu unutmadık. Hiç meraklanmayın az kaldı, sizin sorunlarınızı çözeceğiz."



