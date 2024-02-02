Kılıçdaroğlu: Seçim gezilerine katılmayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu: Seçim gezilerine katılmayacağım

Eski Genel Başkanı , partinin yerel seçim çalışmaları kapsamındaki gezilerine katılacak mı?

''GENEL BAŞKAN VARKEN SAHAYA ÇIKMAM YANLIŞ ANLAŞILIR''

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu "Partimizin genel başkanı varken önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir. Genel başkan gölgelenmiş olur.'' dedi.

''MERAL HANIM DOĞRUYU SÖYLÜYOR''

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı 'in açıklamalarına yönelik olarak da "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı, Meral Hanım doğruyu söylüyor." diye konuştu.

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