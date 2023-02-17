Kılıçdaroğlu: Seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok

Türkiye, bir taraftan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor.

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti.



"ERTELEMENİN AKILLA BAĞDAŞIR YÖNÜ YOK"



Kılıçdaroğlu "Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken 'savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, 'Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda." dedi.



BÜLENT ARINÇ SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI



Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise geçtiğimiz günlerde seçimlerin ertelenmesi gerektiğini belirtip "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara değinerek, şunları kaydetmişti:



"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız. Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz... Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."