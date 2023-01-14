Kılıçdaroğlu: Siyaset istiyorsanız üniforma ile yapamazsınız

"Komutanlara alkış" tartışmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan komuta kademesine seslenip "Türkiye’nin askerisiniz siz!" mesajını da paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Siyaset istiyorsanız üniforma ile yapamazsınız

Siyasette "komutan alkışı" tartışması devam ediyor.

lideri komuta kademesine 'Haddinizi bilin!' açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden yeniden komutanlara seslendi.

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"İZİN VERMEM"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, "’nin askerisiniz siz!" mesajını da paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi eleştiren sözlerinin komutanlar tarafından alkışlanması üzerine "Haddinizi bilin" ifadelerini kullanmıştı.

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