Kılıçdaroğlu: Siyaset kamplaşma alanı değildir

Ankara'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, siyasetin kamplaşma alanı olmadığını da söyledi.

Haberler - NTV Haber 15.06.2022 - 10:38

Kılıçdaroğlu: Siyaset kamplaşma alanı değildir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasetin kamplaşma alanı olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı , Ankara'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. 

Siyasetin kamplaşma alanı olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kimsenin kimliğini, inancını ve yaşam tarzını siyasete malzeme etmiyoruz. Bayrağımızı ve vatanımızı seven herkes bizim dostumuzdur'' dedi. 

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

''İnsanların kimlikleri, inançları farklı olabilir. Ama aynı bayrağın altında aynı vatanda yaşıyoruz. Bunlar kamplaşma değil, yanlış siyaset!!

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