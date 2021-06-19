Kılıçdaroğlu: Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP'li 250 belediye başkanı, milletvekilleri ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, dün Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti ilçe binasına yapılan saldırıyı kınayarak, siyasetin kapılarının her türlü provokasyona kapalı olması gerektiğini kaydetti.



Tüm belediyelerin vatandaşa hizmet noktasında yarışması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, pandemi süresince belediyelere büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, "Siyasetin her türlü provokasyona kapıları kapanmalıdır. En büyük görev de iktidar sahiplerine düşmektedir. İktidar sahipleri bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstermek zorundadırlar" dedi.



"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında ifade ettiği, 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu yeniden soran Kılıçdaroğlu, “Kimin eli kimin cebinde belli mi? Kim bu adam çıkarın ortaya. Mektup yazmış güzel, cevap verin o zaman kim bu adam. Bir rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmaktır. Yer altı dünyasından, rüşvetlerden, ihalelerden beslenen bir siyaseti asla doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

