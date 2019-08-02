CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde halka hitap etti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu ülke güzel bir ülke olacaksa bu çocuklarımızın sayesinde olacak. Çocuklarımıza iyi bir Türkiye bırakmak zorundayız. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün belde halkını kucaklamak zorundayız. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Herkesin inancına yaşam tarzına saygı gösteren bir siyaset anlayışı.

''BUNLARIN CEVABINI VERMİYORSA KİBİRLİ SİYASET VARDIR''

Yeni bir ufuk açacağız siyasette. Bu ufukla yola devam ediyoruz. Adana'da Mersin'de İstanbul'da Ankara'da yeni bir ufuk açtık. Her şey çok güzel olacak dedik oldu daha da güzel olacak. 17 yıldır bizi yönetenler bizim ülkemizde hesap vermiyorlar. Şehir hastaneleri kaça yapıldı? Ben de bilmiyorum. En büyük havalimanını yaptık. Güzel kaça yaptınız? Kimse bilmiyor, millet bilmiyor. Bunların cevabını vermiyorsa kibirli siyaset vardır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ''ÇİZME GALOŞ'' ELEŞTİRİSİ

Kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz. Burada çamur yok yağmur yok. Kuru toprak... Su bulamadığınız yerde toprakla abdest alırsınız. Toprağa neden galoşla basarız. Ayakkabımız toz olmasın diye. Engin insan şöyle söyler ben herkesin ayağının tozuyum. Bu erdemli bir insanın söylemidir. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim siz erdemden asla uzaklaşmayın. Ayakkabım toz olur diye böyle uzun uzun galoş çizmeler sakın ama sakın izin vermeyin. Bu doğru bir olay değil. Kibir bunu getiriyor. Toprağını sev diyorum. Çizme galoş alacaksınız fotoğraf çektireceksiniz millet görecek diye.

''SURİYE BELASINI BAŞIMIZA KİM AÇTI?''

Suriyeliler var. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı? 24 saatte gideceğiz. Suriye'de Müslümanlar birbirlerini katlediyor. Suriye ile Mısır ile süratle barışmak lazım.''