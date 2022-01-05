Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilen kamu kurumu ziyaretlerini değerlendirdi.

Vatandaşları sokağa dökme gibi bir amaçlarının olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkmak kitabımızda yok. Arkadaşlarımıza hiçbir zaman taşkınlık yapmayacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız, bu iktidarı demokratik yollarla değiştireceksiniz uyarısında bulunuyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DİN EĞİTİMİ MESAJI



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in okul önecsi din eğitimine yönelik çağ dışı açıklamasıyla başlayan tartışma da vardı.



CHP lideri, "Siyaset, din ve inanç alanına asla girmemeli" dedi.



İBB'YE TEFTİŞ TARTIŞMASI



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişi ise, "CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırma çabası" olarak tanımladı.



"ADAY OLMAKTAN GURUR DUYARIM''



CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın aday göstermesi durumunda, Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyacağını da söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına ilişkin ise ''Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'Ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" şeklinde konuştu.

