Kılıçdaroğlu: Sorunlar yumağı haline geldik, aşmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Erzurum'da düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ekonomi ve dış politikaya yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu 'Haksızlık yapanlardan hesabını soracağım. Hak ve adalet istiyorsanız bize katılın" diye konuştu.

Haberler 02.08.2022 - 15:18

Kılıçdaroğlu: Sorunlar yumağı haline geldik, aşmak zorundayız

Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuşan , ekonomi ve dış politikaya yönelik eleştiriler getirdi.

Her yerde sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Sorunlar yumağı haline geldik'' diye tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, bu sorunlarının en kısa sürede aşılması gerektiğini de söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

''Kim üretiyorsa, alınteri döküyorsa Bay Kemal'in başının üstünde yeri var yeter ki eksin, üretsin. Haksızlık yapanların burnundan fitil fitil getireceğim, hiç endişe etmeyin. Bu memlekette hak-hukuk-adalet istiyorsanız bize katılacaksınız. Hayvan yemini bile ithal eden iktidardan kurtulmak istiyoruz. Kendi toprağımızı kendimiz işleyelim, hepimiz kazanalım diyorsanız bize katılacaksınız''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

MECLİS'E OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

"Milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu "Sağlık sektöründeki sorunların çözüm adresi TBMM'dir. O Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'tir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Gün olacak, hepsi gelecekler, gün olacak Meclis'in önündeki bayrak hakimiyetin millette olduğunu gösterecek" dedi.

Kılıçdaroğlu,  ''Hiç kimse endişe etmesin. Irkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz" ifadelerini de kullandı.

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