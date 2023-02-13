Kılıçdaroğlu SPK önünde açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde açıklama yaparak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gitmeden önce "SPK'ya gideceği, küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini SPK Başkanından öğreneceği" yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Deprem bölgesinden dün gece döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Önce Sayın Başkan görüşecek diye aldılar. Fakat sonra Sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı." diye konuştu.

"İZİN VERMEM"

Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneklerinin olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem." dedi.

Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibinin soyulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeden hiç kimse sahipsiz değildir." ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "zarar eden, soyulan" bütün depremzedelere paralarının iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Yeter artık. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Herkes soyulduğu zaman seyirci mi kalacağız? Seyirci kalmayacağız. Burada bulunmamın temel nedeni bu." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Cumhuriyet kurulurken şu söylenmiştir; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Deprem bölgesinde insanlar, 'bir canı daha nasıl kurtarırım' diye mücadele ederken, insanlar, 'nasıl geçiniriz' diye çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum, başkan istifa etsin. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne gerekiyorsa yapsın onlar da istifa etsinler."

