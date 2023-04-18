Kılıçdaroğlu: Tefecilerden para almayacağız

"BAYRAK VE VATAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terörle iş birliği suçlaması da vardı.



İki kırmızı çizgilerinin bayrak ve vatan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü kırpmadan onlar için ölüme gideriz." dedi.



Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş birliği yapanlar bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve hizmeti kutsal görüyoruz..." ifadelerini kullandı.