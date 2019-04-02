31 Mart seçimleri gecesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi yoğun bir mesai harcarken, Kılıçdaroğlu, İstanbul için bilgisayar başına geçti.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, kıyasıya yarışın olduğu İstanbul'daki bütün sandık sonuçlarını tek tek hesapladı.

CHP liderinin bu hesaplamaları Ekrem İmamoğlu'nu arayarak paylaştığı kaydedilirken, iki ismin o gece 20 kez telefonda görüştüğü belirtildi.

Mesaisini sabah 05.30 sıralarında tamamlayarak evine geçen ve sonuçlar kesinleşene kadar rehavete kapılmanın yanlış olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, gecenin ilerleyen saatlerinde mutluluğunu gizlemediği, en yakınında olan isimlerle duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.