CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Tercih bugüne kadar beton ekonomisinden yana oldu. Üretici, sanayici ikinci üçüncü plana itildi. Kapasiteyi harekete geçirecek siyasi irade yok.



Niye çıkar af kanunları? Ödemeyenin ödüllendirildiği bir rejime dönüştü. Ödemeyince devlet gidiyor borçlanıyor. Faiz lobilerine gidiyor, Londra'ya gidiyor. İçeride milyarlarca lira para ödenmesi gereken vergi ve sigorta primini alamamışsınız. Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin bu girdaptan çıkmasının yolu.. Bir borcu olmamak kaydıyla ödenen vergi ve sigorta primi kadar devletin bir yıl vadeli sıfır faizli kredi vermesi lazım. İkinci şart üretiyorsan bu koşulları sağlayacağım. En büyük karı devletin kendisi elde ediyor. Vergiyi zamanında toplayacak, iş dünyası kayıt dışı çalışmaya gerek göstermeyecek. İşini büyütecek, vergiyi de gizlemeyecek. Üretim artacak, istihdam artacak. Katma değeri yüksek ürün üreten firmalara ayrıca özel teşvikler gelmesi lazım. Bunu yaptığınız anda Türkiye üretim zinciri içine yeniden girmiş olur.



İşsizlik en temel sorun alanlarından biri olarak duruyor. İşsizliğin olduğu ülkede huzur yoktur. Herkesin elinin ekmek tutması lazım bu üretimle olur.



Organize sanayi bölgelerine gidiyorum, nitelikli ara eleman bulamıyoruz diyorlar. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Hiç aileye yük gelmeyecek buradan. Tarımın da teknolojiyle buluşması, tarım teknoloji liselerinin kurulması lazım.