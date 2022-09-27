Kılıçdaroğlu: Teröre karşı 85 milyon ortak tavır takınmalı

Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısını kınayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı 85 milyonun ortak tavır takınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Teröre karşı 85 milyon ortak tavır takınmalı

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Genel Başkanı , 6'lı masanın 2 Ekim Pazar günü CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

"Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. , kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak, teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Teröre karşı siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir ama terör bir insanlık suçudur, insanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir."

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