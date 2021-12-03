Kılıçdaroğlu: TÜİK Başkanı randevu vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istedi. Ancak bu talep reddedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''RANDEVU İSTEDİM VERMEDİLER, 11.00'DE GELİYORUM''



Kılıçdaroğlu, paylaşımında "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

TÜİK'E GİTTİ, İÇERİ ALINMADI

Kılıçdaroğlu bu açıklamasının ardından TÜİK'e gitti ancak içeri alınmadı. TÜİK önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Dün TÜİK Başkanlığı'ndan randevu istedik. TÜİK Başkanı randevu vermedi. Buraya tutarlı bilgiler almak için geldik. Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz her türlü bilgiyi alabilirsiniz diyor kendi internet sitelerinde. Geldik, bilgi almak istedik.

''AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI GÜVEN VERMİYOR''

Yıllık enflasyon 21,31. Bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? TÜİK rakamları küçültüyorsa memura işçiye emekliye daha az vereceğim anlamına geliyor. Memurun işçinin emeklinin hakkını savunmak için buraya geldim. Bu verileri kimlerden aldınız diye soracaktık. TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür.''



BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

''Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.''

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez ⬇️ pic.twitter.com/DI8N4BtWGh — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021