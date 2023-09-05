Kılıçdaroğlu: TÜİK gerçeklere yaklaştı

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"TÜİK bu hesaplama değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını, enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini, talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa; 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır."