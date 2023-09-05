Kılıçdaroğlu: TÜİK gerçeklere yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında enflasyonun aylık 9,09; yıllık yüzde 58,94 arttığını açıkladı.
Açıklanan verilere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı.
Daha önceden TÜİK'i gerçek verileri açıklamamakla eleştiren Kılıçdaroğlu, "Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı." dedi.
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"TÜİK bu hesaplama değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını, enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini, talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa; 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır."
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