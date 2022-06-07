Kılıçdaroğlu: TÜİK'e müdahale ediyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de (SADAT) vardı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava. Güneş enerjisi santralleri kuracaksınız. Artan elektriği de satacaksınız gelir elde edeceksiniz. Bunun sözünü verdim.

''SADAT VE BENZERLERİNDEN ASLA KORKMAYIN''

SADAT'ı sordular acaba seçim güvenliği olur mu? Son CHP'li ayakta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin korkmayın çünkü biz Kuva-yi Milliyeci'yiz.

''UYUŞTURUCU BARONLARININ SALTANATINA SON VERECEĞİZ''

Mücadele ettiğimiz alanlardan birisi uyuşturucu baronları. Bunlar en büyük desteği saraydan alıyorlar. Bu uyuşturucu baronlarına sözümdür iktidarımızda bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz.

''TÜİK'E ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTER DİYE MÜDAHALE EDİYORLAR''



Ukrayna ile Rusya savaş halinde. İki ülkedeki enflasyon Ukrayna'da yüzde 16,4 Rusya'da yüzde 17,8. TÜİK'in baskılardan sonra açıkladığı oran ise yüzde 73,50. TÜİK'e müdahale ediyorlar enflasyonu düşük göster diye. Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Kişinin hakkını elinden alırsanız suç işlemiş olur. Memurun işçinin emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Bunu da düzelteceğiz. İşçilere emeklilere de sesleniyorum; hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız.

''KENDİSİNİ SUÇLAYACAĞINA VATANDAŞI SUÇLUYOR''

Hazine ve Maliye Bakanı 'Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz' diyor. Kim çözecek? Fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor, 'Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapma ısrarları var' diyor. Bir devlet böyle yönetilemez. Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor.''

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