Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı var

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki ''Millet Buluşması''nda konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçildiğinde emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücrete çıkarılacağını açıkladı.

''85 MİLYONU KUCAKLAŞTIRACAĞIM''

Türkiye'nin birleşmeye ve huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sağdır soldur dedik birbirimizi öldürdük bundan bıkmadık mı? Başı açık, kapalı diye kadınları ayırdık. Bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı, 85 milyonu kucaklaştıracağım.'' dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanı yardımcılığı konusuyla ilgili ise ''Tüm bürokratik engelleri kaldıracak.'' diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''6'lı masada liderlerle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz.'' ifadesini de kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu ülkenin birleşmeye, kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdır soldur dedik birbirimizi öldürdük bundan bıkmadık mı? Başı açık, kapalı diye kadınları ayırdık. Bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı, 85 milyonu kucaklaştıracağım. Emeklilere bayramlarda verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun dedim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak.

''DOLARLA İHALELERİ TÜRK LİRASI'NA ÇEVİRECEĞİM''

Diyecekler ki 'Parayı nereden bulacaksın?' Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Beşli çetelere, uyuşturucu baronlarına gelince para var. Para var alacağım ve vereceğim. 418 milyar dolarlık bir hortum var. Onu alacağım bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Orta direğin güçlenmesi lazım. Dolarla ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.

''DEVLETİN KOLONLARINI KESTİLER''

Devletin kolonlarını kestiler, o kolonların yeniden inşa edilmesi lazım. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Kul hakkı yiyenlere asla prim vermeyin. Dünyalığını Amerika'da yapanlara oy vermeyin.

İMAMOĞLU İÇİN ''İKİ GÖREVİ DE SÜRDÜRECEK" MESAJI

Ekrem başkan İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in öngördüğü bir İstanbul yapacak inanıyorum buna, aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. Önündeki bütün bürokratik engelleri kaldıracak. Hizmetse hizmet ancak böyle olur diyecek ve onları yapacak.

''6'LI MASA UYUM İÇİNDE''



6'lı masada liderlerle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakmayın öyle siz 'Şunu yaptılar bunu yaptılar oturdular dağıldılar.' Hayır efendim bakınız biz iktidara geldiğimizde neyi ne zaman nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ortak mutabakat metnini yayınladık. Allah aşkına karşı taraf neyi nasıl yapacağını biliyor mu, açıkladı mı? Açıklamadı. Biz hazırız. Sadece sandığa gidin elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.''

