Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''Geri kabul anlaşması yaptılar. Asla ve asla Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile de barışı sağlayacağız. Terörü her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Siyaset rakibine iftira atmak değildir.

''ALLAH BİZİ KUMPASÇILARDAN KORUSUN''

Allah bizi kumpasçılardan sahtekarlardan korusun. Dün televizyona çıkan kişi evet montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlara anlattıklarını ifade ettiler. Haksızlık iftira karşısında Allah'a sığınıyorum. Rahmetli babam derdi ki 'Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur.' diye. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım söz veriyorum.

HÜKÜMETE HUBUBATTA TABAN FİYATI AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Hububatla ilgili hala taban fiyat açıklanmadı. Buradan iktidara çağrı yapıyorum neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz? Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklayacağım. Seçim sonu değil şimdiden açıklayın.''