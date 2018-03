CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu çalıştırmıyorlar, zarar ettiriyorlar. Birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Senin kömürünü çıkarmayıp elalemin kömürünü getirenlere oy verme. Taş kömürü milli servetimizdir. Kömür lobisine enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Siz Türkiye'nin değil lobicilerin adamısınız. Dünya kadar işsiz var ABD'nin Rusya'nın Kolombiya'nın işsizliğine çare oluyorsun. Ayağının altındaki kömürü çıkarmıyorsun.

15 yıldır iktidardasın enerji sorununu neden çözmedin? Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin adam açtır, gider bir şeyler çalar. Bunların karnı tok, badem sütüyle besleniyorlar. Hırsızlığın çok ötesinde bir olay.

Doğalgaz ve petrolü anlarım ama kömür neden ithal ediliyor? Dünyanın hiçbir devletinde bir devletin başka bir devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanın egemenliğiniz tehlikededir. Neden sadece bir ülkeye Türkiye'yi bağımlı hale getirdiler.

Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainidir. Sizi kandıranlara şehitlerinizi ayıranlara oy vermeyin. Oy verdiğiniz anda kendi ikballeri için kullanırlar, şehitler için değil.

Afrin gündeme geldiğinde hava desteği sağlanmadan girilmemesi gerektiğini ifade ettim. Sayın Başbakan aradı, hava desteğini aldık, Afrin'e giriyoruz dedi. Allah ordumuza yardımcı olsun dedik. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik. Tam tersine terör örgütleri sınırlarımıza konuşlanmışsa uluslararası sözleşmelerden doğan hakkımızı kullanabiliriz dedik.

"SİYASİLERİN HATALARINI ORDU DÜZELTİYOR"

Ordu hepimizin ordusu. Onlar kendi çocuklarını askere göndermiyorlar. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin yani AK Parti hükümetlerinin Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor.

"SENDEN KAHRAMAN MI OLUR?"

Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat Afrin kahramanlığına soyunmuş. İşgalci zat sen, bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Senden kahraman mı olur. Sen kahraman falan değilsin. Kalkmış bir laf ediyor, son derece üzdü beni. 'Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le birlikte diriliş başladı'. Bu kadar ahlaksızlığı hiç duymadım. Ergenekon, balyoz davalarında orduyu perişan ettiler şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

Üniversiteler bilgi yuvalarıdır. Üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz, bilgi üretmez. Afrin için lokum dağıtanlara müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Üniversite yönetimi müdahale etmeli. Koltuğu işgal eden zat, sizi o üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin, üniversiteler senin babanın malı mı?

AİHM kararları bile uygulanmıyor. Cumhuriyet yazarı Akın Atalay 1.5 yıldır hapiste. Bırakmıyorlar. Tutuklama kararı çıktığında yurtdışından geldi. Bu mesele vicdan meselesidir. Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. Gitmişler AB'ye Türkiye'yi anlatacaklar. Ne anlatacaksın, raporlar orada, her şey var. Milletvekilleri hapiste Türkiye'de. Sen mi seçtin onları. Bütün bunlar OHAL nedeniyle oluyor.

Her 100 işsiz vatandaşlar 27'si üniversite mezunu ve her evde bir işsiz var. Her evde huzursuzluk var.

Torunlar diye bir şirket var. 10 işçi asansör kazasında öldü. Mahkeme karar verdi, 60 bin lira ödenecek. Bu mudur adalet? 10 işçinin bedeli bu olabilir mi? Hakim koltuğunda oturuyor, akşam eve gittiğinde çocuklarının, eşinin yüzüne nasıl bakıyorsun?

"TÜRK LİRASINA GÜVENMİYORSUN"

Dolar almış başını gidiyor. Hükümetten tık yok. Aşa gidecekmiş, aşağı gidene kadar millet perişan olacak. 1 kuruş artışın maliyeti 4.4 milyar lira. 440 milyar dolar borç var. Bu milletin her şeyini sen dolara bağlamışsın. Sen Türk lirasına güvenmiyorsun, yakayı da kaptırdın.

FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı CUmhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum."