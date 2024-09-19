Kılıçdaroğlu: Tüzüğe 'evet' dediğim açıklandı, şaşkınlıkla izledim

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tüzük Kurultayı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.



TV100'de katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında 3 dönem kuralı ve ön seçimle ilgili yapılan düzenlemelerin esnetilmesine tepki gösterdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Benim tüzüğe 'evet' dediğim açıklandı. Ben de bunu büyük şaşkınlıkla izledim. Böyle bir şey yok.



"VAATLERİN GERÇEKLEŞMEMESİ ÜZDÜ"



Bir söz verilirse topluma ve bu söz doğrudan Genel Başkan tarafından verilirse sözünün havada kalmaması lazım. O vaatlerin gerçekleşmemesi beni üzdü."



NEDEN KURULTAYA KATILMADI?



Bu nedenle tüzük kurultayına katılmadığının da altını çizen Kılıçdaroğlu,, "Gittiğiniz zaman bu tartışmaların bir parçası olmak zorundasınız, yanlış yapıldığını söylemek zorundasınız. Ben de o tür bir tartışmanın parçası olmak istemedim. O nedenle gitmedim." ifadelerini kullandı.

