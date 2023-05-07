Kılıçdaroğlu: Ülkeme hizmet boynumun borcu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime günler kala Kırşehir'de konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Size sözüm var, bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getireceğiz. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı getireceğiz. Ayrışmayı değil kucaklaşmayı getireceğiz. Üç evladım var. Onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin.

Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası’yla hiçbir ailede 'Benim gelirim yoktur' feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak.

"BAY KEMAL UNUTMAZ, SÖZÜNÜN ARKASINDA DURUR"



Köylerde sadece öğretmen, imam değil, ziraat teknikeri de olacak, veteriner hekim de olacak. Buraların hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bay Kemal unutmaz, sözünün arkasında durur. Sözünün eridir. Biz Orta Anadolu’yu demiryollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz’e bağlayacağız.

"ÜLKEME HİZMET BOYNUMUN BORCUDUR"

Bütün lojistik masrafları biz karşılayacağız. Böylece fabrikanın Kırşehir'de Aksaray'da olması çok daha cazip olacak. Herkesin kazandığı, ürettiği bir modeli inşa edeceğiz.



Ülkemi seviyorum. Ülkem için hizmet etmek boynumun borcudur. Yaşlısı, genci nerede yaşıyorsa yaşasın. Bu coğrafyada her insanın mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum. Bizi kavga ettiriyorlar ama girmeyeceğiz. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim."