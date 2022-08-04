Kılıçdaroğlu Uludere'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Şırnak'ın Uludere ilçesine gidiyor. CHP lideri 2011'deki hava harekatında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

Haberler - NTV Haber 04.08.2022 - 12:20

Kılıçdaroğlu Uludere'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Ortasu köyünde 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.

Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.

28 Aralık 2011 gecesi, 'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalında hava harekatı sırasında 19'u çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Yargı süreci takipsizlik kararıyla sonuçlanan olayla ilgili devletin tazminat ödeme isteği ise aileler tarafından kabul edilmemişti.

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