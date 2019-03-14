CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bir insan işsiz kalınca ne yapacak bu adam? Nasıl geçinecek? Yasadışı işler mi yapacak? İşsizliği önleyecek olan kim? Sosyal devlet yani hükümet. Eğer siz işsizliği önleyemiyorsanız oturup bir düşünmek gerekiyor neden oldu bu? İşsizlik konusunda herkesin duyarlı olması lazım. İşveren kardeşlerim de burada. İşveren ister ki daha fazla insan çalıştırayım.

''İŞSİZLİĞİ ÖNLEMENİN DÜNYADA BİLİNEN TEK YOLU ÜRETMEK''

İşsizliği önlemenin dünyada bilinen tek yolu var; üretmek. Üretirseniz herkesin işi aşı olur. Üretirseniz Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur. Fabrikada, tarımda, kültürde, sanatta üretmek lazım. Üretirseniz büyürsünüz.

''DEVLET AKLINI KULLANMAYAN BİR TOPLUMUN GELİŞME ŞANSI YOKTUR''

Osmanlı İmparatorluğu niye battı? Parasını basacak bankası yoktu. Osmanlı Bankası yabancılarındı. 1 metre milli demir yolu yoktu. Bez bile üretemiyorduk. Devlet aklını kullanmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. 2019'dayız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin planı var mı? Plan yok. En son planımızın süresi 2018'de doldu. Ne yapacağız? Neleri yapacağız 2023'e kadar?



''DÜŞÜNMEYİ YASAKLADILAR''



Düşünmeyi yasakladılar. Bir kişi düşünecek herkes ona uyacak. Peki yanlış düşünürse, yaparsa ne yapacağız?

''SİYASET AYRIŞTIRMAYA BAŞLADI TOPLUMU''

Bu memleket hepimizin. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Bunlar ayrışma kavga aracı olamaz. Birliğimiz var bayrağımız. Vatanını kim seviyorsa başımın üstüne. 82 milyon aynı bayrak altında beraber tasada ve kıvançta birlikteysek hepimiz vatanseveriz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset ayrıştırmaya başladı toplumu. Niye kavga ediyoruz? Siyaset hizmet yarışıdır. Bu topraklara bir kavga kin tohumu ekmeye kimin hakkı var? Bunları engellemek zorundayız. Herkes çalışacak. Herkese göre iş vardır. Neyi ekeceğini bileceksin. Tarımdan bizi kopardılar.

''MAZOTU, DOĞALGAZI SIFIR GÜMRÜK YAP''



2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Nerede bu Türk tütünü? Pamuğu niye ekiyorsunuz dediler. Sıfır gümrükle getiriyorlar patatesi soğanı mercimeği eti canlı hayvanı. Mazotu, doğalgazı sıfır gümrük yap. Niye yapmıyorsun?

''LİYAKATTAN UZAKLAŞIRSANIZ DEVLETİ ÇÖKERTİRSİNİZ''



Olmaz. Devlet böyle yönetilmez, akılla yönetilir. Belki de Türk siyasetine liyakat kavramını en ciddi şekilde sokan kişi benim. Liyakattan uzaklaşırsanız devleti çökertirsiniz.



''ESNAF DÜKKANI KAPATTI ZİNCİR MAĞAZADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI''



Esnafı da öldürdüler. Esnaf dükkanı kapattı zincir mağazada çalışmaya başladı. Sayın Ali Coşkun bir dönem TOBB Başkanı'ydı siyasete girdi bakan oldu AVM'lerle ilgili düzenleme yapacak mısınız diye soru sordum yapacağız dedi. Önce bakanlıktan oldu sonra da siyasetin dışına ittiler sen misin esnafın sorunlarını dile getiren çok düzgün insanlardan birisiydi doğruları söylediği için çekilde ve başka bir yalana atıldı.

''17. YILIN SONUNDA HEP BERABER SOĞAN PATATES KUYRUĞUNDAYIZ''



Köprü yapıyor vergi istiyor. Köprüden sizden para alıyor. O zaman vergiyi niye aldın? Özelleştirme yapıldı 70 milyar dolarlık. Borcun taksidini ödemek için Türkiye borç almak zorunda. Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye'nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Bu parayı sanayiye fabrikaya yatırsaydık yeni Keban Barajları yapabilseydik daha iyi olmaz mıydı? Devlet aklı nerede? Devleti yönetenlerin aklı nerede? Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı şimdi yok artık. Niye yok? 17. yılın sonunda hep beraber soğan patates biber domates kuyruğundayız. Neden? Alınan dünya kadar vergi özelleştirme nereye gitti? İşsiz sayısı arttı Türkiye küçülüyor. Nereye gitti bu?

''KATAR ORDUSUNA SİLAH FABRİKASI MI SATILIR?''



Mutfaklarda yangın var. AK Parti'li kardeşlerimin de sorgulaması lazım. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek lazım dünyada hiçbir devlet kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya kiralamamıştır satmamıştır. İster Amerika ister Rusya ister Japonya ister Venezuela ister İsveç. Satmadı deniyor. Resmi Gazete'de özelleştirme kararını gördüğü halde bunu inkar etmek bir siyasetçiye yakışmaz. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı niye Katar ordusuna satıyoruz? Milliyetçilikse eğer bir kişi milliyetçiyim diyorsa her şeyden önce o kardeşim kendi ordusuna kendi üretimine ve kendi insanına güvenecek. Katar ordusuna silah fabrikası mı satılır? Kapattım fabrikayı dese ne yapacaksınız? O fabrikada bizim askerlerimiz çalışıyor. Bizim ordu Katar ordusunun emrinde çalışacak. Hangi akıl? Bunun vatanseverlikle milliyetçilikle ilgisi yoktur. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk milliyetçiliği kafatası milliyetçiliği değil.

''TÜRKİYE'NİN 4 AYAKLI CİDDİ BİR STRATEJİK DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR''

Türkiye çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorundadır. Türkiye'nin 4 ayaklı ciddi bir stratejik dönüşüme çok acil ihtiyacı var. Birinci güçlü demokrasiye can mal güvenliğine ihtiyacımız var. Adalet yargı bağımsızlığı olması lazım. İkinci üreten Türkiye. Üçüncü ayağı güçlü bir sosyal devlet. Dördüncüsü sürdürülebilirlik.''