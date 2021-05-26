Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar iyi günler' sözüne tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize gezisini eleştirerek ''Gelin hanıma memleketim Rize'de gayet güzel bir ders veriliyor. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez'' ifadelerini kullanmıştı.



Akşener Twitter'dan, Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, iyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz'' ifadesine yer verdi.



İşte biz, tam olarak da bu nedenle,

İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. https://t.co/j5eMzJx0kz — Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı'' şeklinde bir mesaj paylaştı.

Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.



Sandığı getir sandığı!#HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2021