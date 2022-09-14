Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ''İktidar için ittifak'' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte Ankara’da, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programa katıldı. Gündemde 2023 seçimleri vardı. Kılıçdaroğlu, "İttifak olarak iktidar" vurgusu yaptı ve “yeni bir iklime ihtiyacımız var” mesajı verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 17:44

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ''İktidar için ittifak'' mesajı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına katıldı. 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine yönelik mesajını, ''Şimdiye kadar görülmemiş çok şeyi Allah nasip eder. İttifak olarak iktidara gelirsek ’nin değil dünyanın görmediği şeyleri göreceğiz'' sözleriyle verdi.  

Kılıçdaroğlu, Akşener ile birlikte katıldığı programda, ''Bizim kitabımızda ayrıcalık yoktur. Yeni bir iklime, yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına hepimizin ihtiyacı var'' açıklamalarında bulundu. 

Genel Başkanı, belediye başkanlarına da seslendi. Kılıçdaroğlu, ''Engellendiğinizi biliyorum. Ama şunu söylüyorum, şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz sorunlara çözüm üretmek'' dedi. 

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