Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ''İktidar için ittifak'' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine yönelik mesajını, ''Şimdiye kadar görülmemiş çok şeyi Allah nasip eder. İttifak olarak iktidara gelirsek Türkiye’nin değil dünyanın görmediği şeyleri göreceğiz'' sözleriyle verdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile birlikte katıldığı programda, ''Bizim kitabımızda ayrıcalık yoktur. Yeni bir iklime, yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına hepimizin ihtiyacı var'' açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı, belediye başkanlarına da seslendi. Kılıçdaroğlu, ''Engellendiğinizi biliyorum. Ama şunu söylüyorum, şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz sorunlara çözüm üretmek'' dedi.