Kılıçdaroğlu ve Akşener'den kritik görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün partisinin Meclis grubu ile de bir araya gelecek ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.



Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor.



6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

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