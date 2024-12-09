Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in, ziraat mühendisi eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, dün Antalya'da vefat etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Antalya’daki cenaze törenine gelirken sabah saatlerinde Isparta’da kaza geçirdikleri belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun aracının tampon kısmında küçük bir hasar oluştu.

Kılıçdaroğlu çifti hasar gören tamponun risk oluşturabileceği gerekçesiyle yola başka bir araçla devam etti. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Antalya'da dünürünün cenazesine katılan Kılıçdaroğlu çifti, törenin ardından Ankara’ya doğru yola çıktı.