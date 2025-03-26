Kılıçdaroğlu ve Yavaş İmamoğlu'nu ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaretler sürüyor.



Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ziyaret etmiş ve görüşme 2,5 saat sürmüştü.



İmamoğlu'nu bugün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret edecek.

Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi.



Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.



İNCE'DE ZİYARETE GELECEK

Yarın da İmamoğlu'nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ziyaret edeceği açıklandı.