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Kılıçdaroğlu ve Yavaş İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş İmamoğlu'nu ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 'na Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaretler sürüyor.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ziyaret etmiş ve görüşme 2,5 saat sürmüştü.

İmamoğlu'nu bugün eski CHP Genel Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaret edecek.

Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi.

Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.

İNCE'DE ZİYARETE GELECEK

Yarın da İmamoğlu'nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ziyaret edeceği açıklandı.

Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

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