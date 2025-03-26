Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan İmamoğlu'na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi. Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İmamoğlu'nu ziyaret etti.



Yavaş'ın İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiği öğrenildi.