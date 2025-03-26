Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan İmamoğlu'na ziyaret
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaretler sürüyor.
Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ziyaret etmiş ve görüşme 2,5 saat sürmüştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret için cezaevine geldi. Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Yavaş'ın İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiği öğrenildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İNCE'DE ZİYARETE GELECEK
Yarın da İmamoğlu'nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ziyaret edeceği açıklandı.
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