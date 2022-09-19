Kılıçdaroğlu yanıtladı: 6'lı masada ortak liste olacak mı?

2023 seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimine yönelik simülasyon yaptıklarını ve bu çalışmaları da diğer partilerle paylaştıklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Gerçek Gündem isimli internet sitesine konuştu.



Seçime kendi logosuyla girecek partilerin en az 41 ilde liste hazırlamak zorunda olduğunu hatırlayan CHP Genel Başkanı, bu nedenle ortak liste hazırlama durumunun ancak 40 ilde söz konusu olabileceğini söyledi.

''SİMÜLASYONLARI MASADAKİLERLE PAYLAŞTIK''

Parti olarak hangi illerde bağımsız, hangi illerde ortak liste ile girilirse daha başarılı olunabileceğine yönelik simülasyonlar yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarımız çalışmalarımızı ittifakı oluşturan diğer partilere giderek bunları anlattı. 'Kazancımız kaybımız ne olur?' çalışmaları sürdürüyor'' dedi.