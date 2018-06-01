CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"81 milyonun cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Sayın Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz gün rozetini çıkarmasının temel nedeni budur. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedi.

Demokraside yeni bir sayfa açmak zorundayız. Din iman edebiyatı yapanların toplumu hangi noktaya getirdiğini sizlerin vicdanına bırakıyorum. Hangi derdimizi çözdüler. Bu düzenden sadece rantiye sınıfı memnun.

Son 16 yılda dışarıya ödenen faiz, bir grup faiz lobisine ödenen para 151 milyar dolar. Bunlar şikayet eder mi etmez. Şu anda Türkiye dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkedir. Yaka tefeciye kaptırılmış vaziyette. Ekonomi tefecilere teslim edildi. Medya güç tarafından kontrol ediliyorsa halk doğru bilgilendirilmez.

Şu anda medyanın yüzde 90'ı hükümet tarafından kontrol edilmektedir. Cumhurbaşkanı adaylarımız var. Bir cumhurbaşkanı adayına günün 24 saati ayrılıyor. Belki yaında uyuduğu zamanları da verebilirler. Sayın İnce'ye ayıp olmasın diye 2-3 saat. Diğer adayları hiç göstermiyorlar. Neden göstermiyorlar? Meral Hanım, Temel Bey, Doğu Bey aday değil mi? Eşit şartlarda yarış olması lazım.

Asgar ücret 2 bin 200 lira olacak. vergiye tabi olmayacak. İş dünyasına da yük getirmeyecek. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız. İlk bir yıl içinde 180 bin öğretmen atayacağız. Biz kaynakları millet için harcayacağız. Millet İttifakını bu yüzden kurduk."