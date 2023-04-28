Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir seçim vaadini daha açıkladı.

Seçimlerin ardından İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kurulacak yeni tersanede yüksek kapasiteli gemilerin inşa edileceğini vurguladı.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Biliyorsunuz Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız. 200 bin ton büyüklüğündeki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane, sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik ve ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu kullanarak büyüyeceğiz." diye konuştu.