Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Abant'ta düzenlenecek kampına katılmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mengen ilçesi girişindeki bir dinlenme tesisinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve partililer tarafından karşılandı.

Burada partililerle kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Mengen Belediyesi önünde partililere hitap etti.



Ses sisteminin arızalanması nedeniyle konuşmasını bir süre mikrofonsuz yapan Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarına, "Belediye başkanlığını kazandıktan sonra göğsünde CHP rozeti taşımayacaksın, bütün beldeyi kucaklayacaksın" uyarısında bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan, herkese saygı gösteren, her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı... Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, bir arada huzur içerisinde yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Beraber yapacağız bunu. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz. Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz."



Başkan Turhan Bulut'un konuşması sırasında heyecanlanmasına da değinen Kılıçdaroğlu, heyecanlanan bir insanın geleceğe dair umudu olduğunu dile getirdi.



Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceklerini, herkesi kucaklayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kılacağız. Bakın İstanbul'da yaptık, engel çıkardılar ama bu milletin ferasetine, bu milletin vicdanına güvendim ben. 'Adalet ve vicdan bu millette var' dedim. 'Adalet ve vicdan varsa Ekrem İmamoğlu tekrar kazanır' dedim ve tekrar kazandı. Hepinize şükran borçluyum, teşekkür ederim" diye konuştu.



"HER EVDE HUZUR, BEREKET, GÜZELLİK OLSUN İSTİYORUZ"



Partisinin belediye başkanlarına 7 madde bildirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu maddelerden ikisini şöyle anlattı:



"Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. İki, belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız."



Bu yeni siyaset anlayışıyla yola devam ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu anlayışı vatandaşlarla büyüteceklerini kaydetti.



Belediye başkanlarına, sorumlu bulundukları bölgelerde bir çocuğun yatağa aç girmemesi konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur, bereket, güzellik, birlikte yaşama umudunu büyütme olsun istiyoruz. Bizim arzu ettiğimiz de bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil, sizlerin elinde. Beraber yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız, demokrasiyi güçlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular. Bizim görevimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek" ifadelerini kullandı.



"BİZ BU BÖLGEYE HUZURU GETİRECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, halkın Suriyelilere kızmaması gerektiğini aktararak, "Suriyelilere kızmayın, niye kızıyorsunuz? Savaştan kaçıp geldiler. Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız, kim getirdi Suriyelileri, hangi politika getirdi? Asıl kızacağımız nokta bu, Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız" dedi.



Suriye'de savaşın bitirilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Sonra da şunu diyeceğiz, Suriye'de savaşı bitirin kardeşim. Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybeder, büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım ama maalesef bu oyuna geliyoruz. Maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi ve maalesef binlerce çocuk, kadın, yaşlı hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzuru getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı'nı düzenlememizin nedeni de buydu. Memlekete huzur gelsin diye, komşuda yangın varsa yangının üzerine benzin bidonuyla değil yangını söndürmek için suyla gideceğiz. Bu mücadeleyi yapacağız, en büyük desteğimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler inandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz."



Konuşmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Bulut tarafından hediye takdim edilen Kılıçdaroğlu'na, Ulusal Aşçılar Federasyonu üyelerince aşçı önlüğü giydirildi.



Önlüğü giydikten sonra Mengen'i sadece kendisinin, Türkiye'nin değil tüm dünyanın bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu özelliğinin sürekli korunması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından belediye binasına geçerek Başkan Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"SİYASETEN AYRIMCILIĞI BİR TARAFA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreninde de konuşan Kılıçdaroğlu, merkezi hükümetle yerel hükümet arasında devletin devamlılığı açısından güzel bir örneği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, geçmiş belediye başkanın yapmış olduğu bir protokolü daha sonra seçilen bir belediye başkanının yerine getirdiğini belirtti.



Bunun güzelliğinin merkezi hükümetle yerel yönetim kavgası değil tam tersine uyum içerisinde vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda belediye başkanımızın yaptığı bu yatırımı önemli görüyoruz. Bir arada beraber, huzur içinde yaşamak, kaynağı toplum için harcamak, toplumun çıkarlarını savunmak belediye başkanımızın görevlerinden birisidir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Bolu'nun orman açısından Türkiye'de bir numara olduğunu ve olağanüstü güzel bir coğrafyası bulunduğunu dile getirdi.



Bu doğayı bozmamak bunu sürdürmek gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Onu da belediye başkanımız büyük bir kararlılıkla çevreyi temiz tutarak, havayı temiz tutarak zaten yerine getirecek. Gönül ister ki tüm belediye başkanlarımız görev yaptıkları, seçildikleri beldelere güzel hizmetler götürsünler" ifadesini kullandı.



Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışı, hiç kimsenin kimliğiyle uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Hiç kimsenin inancıyla uğraşmayan bir siyaset anlayışı, hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Herkese saygı duyan, herkesin kimliğine, inancına saygı duyan, herkesin evinde huzur içerisinde yaşamasını öngören, bu ülkenin caddesinde, sokağında, fabrikasında ve parkında herkesin rahatlıkla gezebileceği, çalışabileceği, üretebileceği bir Türkiye hayata geçirmek için yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu siyaset anlayışını büyütmemiz lazım. Nasıl büyüteceğiz? Beraber büyüteceğiz. Örneği Bolu Belediye Başkanından göreceksiniz. Belediye başkanlarıma şunu söyledim; 7 maddelik bir kural koyduk ortaya. Kurallardan birisi şu; seçildiğin andan itibaren tüm halka hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacak, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Böylece siyaseten ayrımcılığı bir tarafa bırakmak zorundayız."



"HER EVDE HUZUR VARSA O KENTTE HUZUR VARDIR"



Bölünmeye, kavgaya, gerginliğe son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Belediye başkanlarına başka bir şey daha söyledim, eğer bulunduğunuz belediyede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın, o çocuğun karnı doyacak. Bir kentte huzurun yolu nedir? Her evde huzur varsa o kentte huzur vardır. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ailede dram vardır. Hangi anne çocuğunu yatağa aç yatırmak ister. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın böyle bir görevi daha var. Belediye başkanlarımızın başka bir görevi daha var, belediye başkanları para harcayacaklar, örneğin yatırım yapacaklar. Yollara, parklara harcayacaklar, yeni tesisler yapacaklar."



Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının harcadığı her kuruşun hesabını vereceklerini vurguladı.



Siyasetin zenginleşme aracı, köşeyi dönme aracı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin halka hizmet etmenin en temiz, en güzel yolu olduğunu kaydetti.



"TEMİZ SİYASETTEN YANAYIM, HALKA HİZMETTEN YANAYIM"



Siyasette hesap vermenin çok değerli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nedir hesap vermenin özü adalettir, adalet. Adilseniz hesap vermekten korkmazsınız. Her kuruşun hesabını veriyorsanız, toplumla aranızda güçlü bir güven bağı oluşur. Karşılıklı güven vermiş olursunuz, Size oy vermeyen vatandaş bile size güven duymaya başlar. Evet oy vermedim ama bu insan, harcadığı her kuruşun hesabını veriyor diyecektir ve bir süre sonra o vatandaşlar gelecektir bizim yanımızda yer alacaktır. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Hesap vermezseniz paralar başka yerlere giderse siyaset kurumu, siyaseti yapanlar, siyaseti yaptıkları sürede çok zenginleşirseler, köşeyi dönerseler bilin ki orada bir şeyler vardır. Yoksa siyasetin doğası gereği siyaset adamının zenginleşmeye ihtiyacı yoktur. Zaten zenginleşemez de... Siyasete ilk girdiğim gün kendi internet sayfamda bütün mal varlığımı açıkladım, eşimin yüzüğü dahi olmak üzere çünkü hepsini alnımın teriyle kazanmıştım, gizli kapaklı bir şeyim yoktu. Bugün de aynı şeyi, Cumhuriyet Halk Partisinin internet sitesinde görebilirsiniz. Bütün mal varlığım oradadır. Öyle köşeyi dönen falan filan değil. Ne kazandıysam alın terimle kazandım. Vermeyeceğim bir tek kuruşun hesabı yoktur çünkü temiz siyasetten yanayım, halka hizmetten yanayım."



"ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN ÖZENLE KAÇINMALIYIZ VE ÇEKİNMELİYİZ"



Ortadoğu'daki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ortadoğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekinmeliyiz. Ortadoğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor. Özellikle en başından beri bizim Ortadoğu bataklığında ne işimiz var dedim. Neden oraya gidiyoruz dedim. Komşuda yangın varsa bizim oraya elimize bir kova suyla gitmeliyiz ama komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik ve yangın daha da büyüdü ve faturasını biz ödüyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi kendi ülkemizde ağırlıyoruz."



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretimden koparıldığını savunarak, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.



Konuşmasının ardından belediye binasına geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Tanju Özcan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyaretin ardından belediye şeref defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, imar ve şehircilik birimini gezerek personelle bir süre sohbet etti.