CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da halka hitap etti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Biz yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışı. Herkese saygı duyan bir Türkiye'yi hayata geçirmek için yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu siyaset anlayışını beraber büyüteceğiz. Belediye başkanlarına 7 maddelik bir kural koyduk ortaya. Seçildiğin andan itibaren herkesi kucaklayacak herkese eşit hizmet götüreceksin.

''HESAP VERMENİN ÖZÜ ADALETTİR''

Toplumu kutuplaştırmak değil bir araya gelmek lazım. Eğer bulunduğunuz belediyede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın. O çocuğun karnı doyacak. Belediye başkanlarımız para harcarlar burada bölge müdürlüğü yapacaklar yollara parklara para harcayacaklar. Vatandaşın parası. Yapmamız gereken şu belediye başkanı harcadığı her kuruşun hesabını millete verecek. Diyorlar ki havaalanı köprü yaptık ama kaça yaptınız? O gizli onu veremeyiz. Orada dur diyeceğiz. Onu kaça yaptığını bana söylemek zorundasın. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Vatandaşlar arasında ayrım değil herkesi kucaklayan ve herkese hesap veren... Hesap vermenin özü adalettir. Adilseniz hesap vermekten korkmazsınız. Bizi bölmek ayrıştırmak istiyorlar. Bunlardan uzak duracağız.



''ORTADOĞU'DA İÇ AÇICI BİR TABLO YOK''

Ortadoğu'da iç açıcı bir tablo yok. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli yerlerini terk etti. 3,5 milyonu Türkiye'de. Suriyelilere iktidarın açıkladığı rakam 40 milyar dolar para harcandı. Kime ne kadar verildi biz bunu bilmiyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeli var 40 bin dolarla her bir Suriyeliye ev yapmak mümkündür. Ortadoğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor. Komşuda yangın varsa biz oraya bir kova su ile gitmeliyiz ama benzin bidonuyla gittik. Faturasını biz ödüyoruz. Kim getirdi Suriyelileri buraya? Bunu sormak zorundayız.

''ÜRETİMDEN KOPARILAN BİR TÜRKİYE VAR''

Vatanımızı korumanın ve savunmanın yolu üretimden geçiyor. Üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Üretimden koparılan bir Türkiye var.''