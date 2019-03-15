CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu:
"İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda'da. Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz."
SİLAHLI SALDIRI SONRASI CAMİNİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER (VİDEO)