Kılıçdaroğlu yerel seçim mesajı: Türkiye'yi düşünen partiler bir araya gelir

Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.



Gazeteci Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir.“ dedi.

"BAŞKANLAR YENİDEN ADAY OLMALI"



Kılıçdaroğlu partideki tartışmalarla ilgili de konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim.” diye konuştu.