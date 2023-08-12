Kılıçdaroğlu yerel seçim mesajı: Türkiye'yi düşünen partiler bir araya gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçime yönelik işbirliğiyle ilgili mesaj verdi. Kılıçdaroğu, “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir.” dedi.

Kılıçdaroğlu yerel seçim mesajı: Türkiye'yi düşünen partiler bir araya gelir

Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili Genel Başkanı 'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan ölçü ’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir.“ dedi.

"BAŞKANLAR YENİDEN ADAY OLMALI"

Kılıçdaroğlu partideki tartışmalarla ilgili de konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunu kendilerine de söyledim.” diye konuştu.

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