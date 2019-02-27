CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde halka hitap etti.

Kılıçaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Allah'tan korksalar bu memleket cennet gibi olur. En büyük dert 17 yıldır bu memleketi yönetim memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. İşsizlik en temel sorunlarımızdan birisidir. Genç nüfus arasında işsizlik çok yüksek. Binlerce gencimiz işsiz. Cennet gibi bir ülkede bize cehennemi yaşatıyorlar. 3 belediye başkanı arkadaşımla birlikte geldim. 3 belediye başkanı arkadaşımı buraya getirme nedenim.

İşsizlik var, yoksulluk var, Türkiye cennet gibi bir ülke. Kavgaya gerginliğe gerek yok. Hizmet yarışıysa evet ama neden kavga edelim. İnşallah yerel seçimler olacak. Yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa, Adana, Aydın... Bütün bunları Allah'ın izniyle alacağız. Yeni bir sayfa açacağız.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız nefes almak istediklerinde CHP'li belediyelerin olduğu yere geliyorlar. Size hizmet etmek, halka hizmet etmek hakka hizmet etmek demektir. Biz size hizmet etmeyi mübarek bir görev olarak görüyoruz. Sizler için mücadele edeceğiz ve bunu kutsal bir görev olarak kabul edeceğiz."



